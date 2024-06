Cronaca

SARONNO – Nella zona dell’Oltre ospedale c’è preoccupazione alla luce di due episodi di vandalismo che hanno interessato l’area fra via Bellavita, via Don Volpi e via Colombo.

Vetri rotti al centro giovanile Ronchi

Negli ultimi giorni, i volontari del centro giovanile Ronchi hanno avuto una brutta sorpresa. Qualcuno ha mandato in frantumi alcuni vetri del piano seminterrato del palasport. Questo atto teppistico sembra essere fine a sé stesso, poiché non sono stati trovati segni di effrazione e all’interno dello stabile, dove non c’è nulla da rubare, nessuno è entrato. Il centro giovanile è un punto di riferimento per molti ragazzi saronnesi e per lo sport cittadino, rendendo questo episodio particolarmente inquietante.

Auto nel mirino in via Bellavita

In via Bellavita, alle spalle del centro giovanile e alle porte del quartiere Prealpi, qualcuno ha preso di mira le auto parcheggiate dei residenti dei condomini limitrofi. In orario notturno, si è verificato un lancio di sassi che ha causato danni consistenti ad almeno un veicolo, il cui proprietario ha trovato i vetri rotti.

Le forze dell’ordine stanno indagando per determinare se ci sia un unico filo conduttore tra tutti questi episodi, ipotesi che al momento sembra probabile e su cui si concentrano le indagini.

