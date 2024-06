Groane

GARBAGNATE – RHO – BOLLATE La notizia è arrivata dl sito Red Hot Cyber con un articolo di Pietro Melillo e da quello di Chiara Crescenzi su Wired: sarebbero finiti online i dati ottenuti dall’attacco hacker che ha compromesso i sistemi informatici di tutte le sedi locali dell’Asst Rhodense con la conseguente sospensione di molti servizi e conseguenti disagi.

E’ arrivata una rivendicazione per il cyberattacco subito lo scorso 6 giugno dagli ospedali di Garbagnate, Bollate e Rho. Al momento dall’azienda non sono arrivati aggiornamenti dopo le notizie sugli interventi per arginare i danni provocati dall’attacco. L’ultima comunicazione ufficiale relativa al cyberattacco comparsa sul sito ufficiale dell’organizzazione risale allo scorso 13 giugno. Si rimarcava non solo la segnalazione alla polizia postale e all’agenzia per la cybersicurezza nazionale ma anche come “I tecnici stessero lavorando per garantire la ripresa di tutte le attività” sottolineando come “non fosse ancora possibile definire i tempi di ripristino dell’intera infrastruttura informatica”.

Nelle ultime ore però dal web è arrivata la notizia della rivendicazione dell’attacco da parte di un nuovo gruppo che avrebbe colpito anche altre 3 realtà. Non solo. Gli hacher avrebbero ha condiviso in rete ben 1TB di dati rubati all’Asst Rhodense nel corso del cyberattacco. Si tratterebbe di informazioni personali dei pazienti, prescrizioni, referti medici e altri documenti sensibili. Al momento non è arrivata ancora nessuna dichiarazione in merito dall’Asst

