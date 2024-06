Altre news

SARONNO – Domani i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a diventare molto nuvolosi e associati a deboli piogge in serata. Secondo 3BMeteo, sono previsti 2 mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, mentre la minima sarà di 16°C, con lo zero termico a 3584 metri. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest-Nordovest al mattino e da Ovest-Sudovest al pomeriggio. Nessuna allerta meteo è presente.

L’alta pressione cederà in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide che porteranno a un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Sulle basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento in serata fino a diventare molto nuvolosi con deboli piogge. Sulle basse pianure orientali e Prealpi orientali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento serale. Sulle Orobie, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Sulle Alpi Retiche, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio, che porterà deboli piogge e rovesci anche temporaleschi. I venti saranno moderati occidentali in intensificazione, con lo zero termico intorno ai 3550 metri.