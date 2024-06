iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nella Giornata internazionale della biodiversità, Zeiss Vision Care, azienda leader nel settore dell’ottica, ha dato vita, nella propria sede di Castiglione Olona, ad una piccola iniziativa di salvaguardia della biodiversità, grazie alla creazione di una nuova area esterna ricca di piante e fiori. La zona in cui si inserisce lo stabilimento di Castiglione Olona comprende il Parco Rile Tenore Olona, ovvero la valle creata dal fiume Olona. In quest’area la presenza di aziende del distretto dell’occhiale, ma non solo, è molto rilevante e Zeiss ha deciso di contribuire alla tutela dell’ecosistema attraverso un gesto simbolico, creando nel proprio giardino una piccola oasi di biodiversità.

Sono state infatti inaugurate nuove aree ricche di specie da fiore, con lo scopo di accogliere gli insetti impollinatori (api domestiche, farfalle e bombi) e altri piccoli insetti che svolgono un importante lavoro a supporto, e che sono per lo più innocui per l’uomo e per gli animali. Grazie all’accurata scelta di piante autoctone e specie dalla fioritura prolungata, come la lavanda e l’erica, gli insetti impollinatori troveranno elementi essenziali per il loro sostentamento e contribuiranno all’ecosistema e alla biodiversità del luogo.

Per sensibilizzare sull’importanza della conservazione delle specie e delle risorse naturali, inoltre, Zeiss ha realizzato una cartolina piantabile da consegnare a tutti i suoi collaboratori, invitandoli a creare anche a casa propria una piccola oasi verde. All’interno sarà presente un mix di semi di fiori amici di farfalle e api, che sono sempre più in pericolo a causa drastica diminuzione dei fiori selvatici. Con un piccolo e semplice gesto, Zeiss vuole sensibilizzare e coinvolgere concretamente tutti, in modo che il gesto dell’azienda sia amplificato dai singoli. L’iniziativa si inserisce all’interno dei progetti di sostenibilità sociale e ambientale di Zeiss, che opera costantemente per ridurre l’impatto delle sue attività sul clima e attua strategie per la tutela dell’ambiente, oltre a rendere il luogo dove i dipendenti passano gran parte del loro tempo più bello, vivibile e piacevole. Zeiss è inoltre attiva con iniziative ed eventi sociali sul territorio, creando valore per le comunità, ispirando le generazioni future e diffondendo il cambiamento positivo della società.

(foto e testo da Varesenoi)

22062024