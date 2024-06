Calcio

LAZZATE- L’Ardor Lazzate (Eccellenza) prosegue con le riconferme per la prossima stagione: il portiere Andrea De Toni vestirà la maglia gialloblù anche la prossima stagione.

Il portiere classe 1994 quest’anno si è reso protagonista della cavalcata dell’Ardor con grandi parate, che hanno regalato diversi punti alla squadra allenata da mister Fedele. L’estremo difensore è approdato a Lazzate a metà stagione, dopo sei mesi trascorsi con la maglia della Leon, squadra di Vimercate. L’Ardor Lazzate si assicura anche per il prossimo anno un portiere di grande esperienza e qualità, che ha già vinto il campionato di Eccellenza con la maglia della Vogherese. In passato ha vestito anche le prestigiose maglie di Taranto, Pavia, Lecco e Pordenone.

Il comunicato del club

No, lui no: non poteva non esserci nella prossima stagione. Andrea De Toni è ancora il guardiano di casa!

