Calcio

SARONNO – L‘altro giorno l’accordo con l’Adidas, colosso mondiali dell’abbigliamento sportivo, per la fornitura di divise e tute personalizzate, ed ora l’annuncio dell’accordo con uno sponsor di alto livello: nel gruppo che sostiene il Fbc Saronno (Eccellenza) adesso c’è anche la Duferco energia. Sì, sono proprio quelli che sponsorizzano la Virtus Entella in serie C, e che fanno parte di un gruppo ben più ampio con filiali in giro per l’Europa, come in Lussemburgo, Francia e Bulgaria.

Insomma, nun nome importante per sostenere la società biancoceleste del direttore generale Marco Proserpio che guarda alla prossima stagione senza nascondere l’ambizione di arrivare frea le prime, in un torneo pieno di big e che si annuncia molto competitivo. Anche l’arrivo di questo sponsor importante contribuirà ad alzare l’asticella per il Saronno e fare crescere l’entusiasmo nella città degli amaretti dove, grazie alle buone gestioni degli ultimi anni, è riesplosa la passione per il calcio locale.

Nell’ultima annata agonistica il Fbc Saronno, neo promosso, ha ottenuto una tranquilla salvezza in Eccellenza. Nei giorni scorsi il dg Proserpio ed il dirigente Gaetano Barletta avevano fatto il punto della situazione a Radiorizzonti.

22062024