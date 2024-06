VENEGONO SUPERIORE – “La società conferma nella rosa per la prossima stagione di Serie D i nostri giovani talenti. Aurelio Isufi, attaccante classe 2006. Matteo Buzzetti, trequartista classe 2007″. Così una nota della Varesina, la società calcistica che fa base a Venegono Superiore.

Proseguono dalla Varesina: “Nel segno della continuità per due ragazzi che hanno fame e voglia di proseguire il percorso calcistico con questi colori”. Il club si sta ormai già preparando al prossimo campionato dove avere centrato, in quello che si è appena concluso, l’obiettivo dei play off rinnovando in paese e nel circondario l’entusiasmo per il calcio locale.