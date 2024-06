CASTIGLIONE OLONA – In questi giorni, Coinger sta distribuendo la “Guida alla raccolta” per il biennio 2024-2025, insieme al calendario per il ritiro rifiuti porta a porta valido dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2025. I residenti di Castiglione Olona sono invitati a controllare nelle proprie cassette delle lettere, poiché la consegna dei materiali informativi sull’intero territorio terminerà entro la fine di luglio.