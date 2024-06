Primo piano

CERIANO LAGHETTO – Si terrà stamattina il primo consiglio comunale, quello di insediamento, della nuova amministrazione di Ceriano Laghetto. L’ordine del giorno prevede come prassi la proclamazione degli eletti, il giuramento del nuovo sindaco e poi a seguire l’approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di Ceriano Laghetto presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la Costituzione dei gruppi consiliari con la designazione dei rispettivi capigruppo, la nomina della Commissione elettorale comunale e della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici Popolari.

Nelle ultime ore è stata resa nota la composizione della Giunta. Francesca Sulis è stata nominata vicesindaco e assessore con deleghe a Istruzione, Infanzia, Politiche Sociali, Frazione Dal Pozzo. Deleghe a Finanze, Patrimonio, Enti e partecipate, Commercio, Attività produttive per Davide Mella mentre Federica Manno è stata nominata assessore con deleghe a Cultura, Tempo libero, Politiche giovanili, Associazionismo. Completa l’esecutivo della città Thomas Nisi è assessore con deleghe a Ambiente, Innovazione, Sostenibilità, Comunicazione, Eventi, Rapporti con la stampa. Massimiliano Occa ha ritenuto di tenere per sè e gestire autonomamente le deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile, Sicurezza, Personale, Frazione Brollo.

