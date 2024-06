ilGro

SARONNO – L’ex europarlamentare saronnese, Lara Comi, esponente di Forza Italia, “tifa” per gli studenti che in questo periodo sono impegnati negli esami di maturità. Tra l’altro a Saronno, polo comprensoriale per quanto riguarda le scuole superiori con una popolazione studentesca stimata in oltre 10 mila ragazzi.

Comi guarda anche “oltre… 500 mila studenti in Italia, inizieranno la loro prova di maturità: la conclusione di un ciclo di studi, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo. Non abbiate paura se avete lavorato duramente: è il momento di dimostrare le vostre capacità e la vostra determinazione. In bocca al lupo ragazzi!” Questo l’augurio di Lara rivolto ai giovani, per questa sessione d’esami.

(foto: l’ex europarlamentare saronnese Lara Comi, esponente di Forza Italia)

22062024