ORIGGIO – Gatto… gigante trovato ad Origgio, sono in corso le ricerche del proprietario anche con un appello sui social, dove è stata pubblicata anche una fotografia del felino. Non un esemplare “qualunque” perchè questo non passa propri inosservato per le sue dimensioni, davvero di tutto rispetto.

Come riferiscono dai social, è stato sicuramente sterilizzato, e quindi era di qualcuno. Ma non è stata rilevata la presenza di un eventuale microchip che potesse consentire di risalire a chi l’abbia perso o comunque alla sua provenienza.

E’ stato trovato ieri mattina mentre “vagava” nella zona periferica di via ai Ronchi: è apparso docile e si è fatto avvicinare e prendere, ed anche questo fa pensare che non possa trattarsi di un randagio. Pubbliamo la sua foto anche su ilSaronno con la speranza e l’auspicio che il proprietario o la proprietaria lo vedano e possano così recuperarlo.

(foto: il gattone trovato ieri mattina alla periferia di Origgio)

22062024