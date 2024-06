Città

SARONNO – Sasso contro parabrezza di un’auto: un ferito.

Nella zona dell’Oltre ospedale c’è preoccupazione alla luce di due episodi di vandalismo che hanno interessato l’area fra via Bellavita, via Don Volpi e via Colombo.

Oggi l’ultimo saluto ad Emanuele Barra.

Si è spento Giuseppe Gerosa saronnese di 85 anni che in città era molto conosciuto per la sua passione per la ferrovia, che era stato anche il suo lavoro, e il collezionismo. Figlio di un ferroviere – spiegano dal Mils Museo saronnese che gli ha dedicato un ricordo in questi giorni – Giuseppe iniziò a lavorare alle Ferrovie Nord Milano nel 1961 e per 33 anni svolse la funzione di macchinista. Andò in pensione nel 1994. La ferrovia faceva parte del suo Dna e da pensionato le locomotive cominciò a costruirle, anche se in formato ridotto. Si appassionò al modellismo e il garage di casa si trasformò in un laboratorio-officina”.

