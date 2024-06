Comasco

ROVELLO PORRO – “Complimenti ai genitori della Scuola dell’infanzia che ieri hanno portato in scena lo spettacolo “Il pittore pasticcione”. A parlare i volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro, in relazione all’evento che si è tenuto l’altra sera. All’esterno della sala di via Dante tanti momenti di aggregazione e socialità.

La serata è continuata con lo zucchero filato offerto da Ave, la birra e le bevande di Restate positivi e con i libri della “Biblio-Ave” che hanno incuriosito ed è stato apprezzato dai bimbi. Da parte di tutti i volontari di Ave un messaggio; “Aiutiamo sempre il nostro asilo!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22062024