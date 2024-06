news

Base Dawgz (DAWGZ) è una nuova meme coin a tema canino ispirata a Shiba Inu e Dogecoin, costruita sulla blockchain Base. La presale del progetto ha raccolto più di 1 milione di dollari, con il token DAWGZ venduto a un valore di 0,00527 dollari.

Il progetto ha attirato i trader con il modello Share-to-Earn e la natura multi-chain del token che permette di scambiarlo su diverse blockchain.

In generale, il sentiment per questa meme coin è molto positivo, con analisti e influencer decisamente ottimisti riguardo al suo potenziale di crescita.

In questo articolo, presentiamo le previsioni per il token DAWGZ formulate dagli analisti. Come sempre, ricordiamo che si tratta di previsioni rialziste, quindi non affidabili al 100%.

Previsioni 2024

Per effettuare le previsioni, gli analisti si sono basati sul ritmo della raccolta fondi del token DAWGZ che al momento sta procedendo molto bene.

Il progetto sta avendo ottimi riscontri anche sui social network, cosa che per le meme coin è sempre un buon segnale.

Il listing sui DEX, permetterà al token DAWGZ di raggiungere un pubblico più ampio, mentre l’attività di trading e il noto “ciclo di hype” comune alle nuove meme coin potrebbero generare una crescita subito dopo il lancio del token sul mercato.

Inoltre, ci sono due fattori che potrebbero aumentare ulteriormente le prospettive del token. Il primo lo “Share-to-Earn”, un modello che consente ai titolari del token di ottenere ulteriori DAWGZ, condividendo contenuti inerenti al progetto sul social network X.

Nello specifico, i contenuti condivisi permetteranno agli utenti di guadagnare dei punti e di partecipare a un airdrop. Più punti si avranno e maggiori saranno le possibilità di ricevere DAWGZ con l’airdrop, previsto al termine della presale.

Il secondo fattore è la meccanica Refer And Earn che consente di guadagnare DAWGZ suggerendo l’acquisto del token ai propri contatti, tramite un link.

Inoltre, il team di sviluppo prevede di inserire un meccanismo di staking, sebbene non è ancora chiaro se questo verrà attivato sin dalla presale o dopo il lancio.

Tenendo conto di queste caratteristiche, gli analisti vedono il valore di DAWGZ salire fino a 0,035 dollari nel 2024.

Previsioni 2025

Nel 2025 la traiettoria di crescita dell’ecosistema Base di Coinbase sarà uno dei fattori determinanti per il valore della meme coin Base Dawgz. Se la blockchain layer-2 continuerà a guadagnare trazione, potrebbe diventare un terreno fertile per la prossima generazione di meme coin.

Base ha già creato successi virali come Brett (BRETT), dimostrando il potenziale per diventare un importante blockchain per le meme coin, al pari di Solana.

Ed effettivamente, gli sviluppatori di token e Dapps si stanno spostando sempre di più da Ethereum ad altre blockchain più economiche e versatili. Pertanto Base potrebbe facilmente diventare una scelta privilegiata, portando Base Dawgz alla ribalta e spingendo il suo valore più in alto.

Entro il 2025, DAWGZ potrebbe ottenere il listing su alcuni dei migliori exchange di criptovalute come Binance, Coinbase, o OKX. Questi exchange permettono alle meme coin di guadagnare trazione, in quanto le espongono a un maggior numero di trader.

Bisogna anche tenere conto della natura multi-chain del token DAWGZ. Se il team riuscirà effettivamente ad attivare il bridging tra le blockchain, allora la meme coin potrebbe attirare i trader dalle diverse reti. Al momento, la presale permette di comprare il token su Base, Ethereum, Solana, Avalanche e BNB Chain.

Combinando il potenziale della catena Base con la possibilità di futuri listing sui CEX e il meccanismo multi-chain, le previsioni del valore di DAWGZ per il 2025 lo vedono salire a 0,18 dollari.

