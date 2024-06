news

Mentre siamo in pieno recupero dei mercati, Bitcoin Cash continua a essere l’altcoin più reattiva alla criptovaluta principale, ovvero Bitcoin. L’ultimo halving di Bitcoin Cash è stato completato lo scorso aprile, seguito dopo poco da quello di Bitcoin.

Se da un lato BTC è in grado di influenzare le oscillazioni delle altre criptovalute, è lecito aspettarsi una crescita anche per Bitcoin Cash. D’altro canto, BCH ha visto nell’ultima settimana una caduta dal punto di scambio più alto, ovvero 429,97$, a un minimo di 389$, con una riduzione superiore al 7%.

Sebbene il mercato si stia orientando per una stagnazione di BCH, gli ultimi segnali sono senza dubbio positivi, con una lenta risalita che ha visto nelle ultime 24 ore Bitcoin Cash assestarsi a 395,93$.

Analisi tecnica di Bitcoin Cash dopo l’ultimo halving Bitcoin

Bitcoin Cash ha un market cap di 7,75 miliardi di dollari, con una circolazione di oltre 19 miliardi di token BCH. Nell’ultimo anno ha visto un’elevata volatilità e sebbene fosse scambiato a circa 448€ poco prima dell’halving, subito dopo c’è stato un pump con una bull run che ha visto raggiungere il valore di 694,21$, superando la soglia critica dei 500$.

A seguire c’è stata però una forte pressione bearish che ha spinto nuovamente giù BCH, nella settimana successiva all’evento di dimezzamento di Bitcoin questo si è attestato al di sotto della soglia critica.

Le previsioni bear davano una potenziale discesa al di sotto dei 200$, tuttavia Bitcoin Cash è riuscita a preservare la spinta e restare entro valori pre-halving, senza scendere mai sotto i 300$ per i mesi di aprile e maggio. La spirale discendente in cui si trova al momento potrebbe però cambiare le cose, dopo aver toccato un valore minimo che non si vedeva dallo scorso marzo.

Previsioni Bitcoin Cash 2024

Sebbene alcuni segnali bearish, c’è sentimento di positività intorno a BCH e le prime stime parlano di una crescita notevole che permetterà all’altcoin di raggiungere un nuovo massimo storico nel giro di un paio d’anni.

Se consideriamo che BTC vede storicamente un aumento di prezzo considerevole nel giro di sei mesi dopo l’evento di dimezzamento, è possibile prevedere un trend ascendente anche per BCH in un periodo che va dai 6 ai 12 mesi dopo l’halving.

L’attuale prezzo di BCH è conforme alle previsioni di mercato più caute, quindi se il valore dovesse attestarsi con una crescita minima, ci si aspetta un ritorno al prezzo post-halving entro i mesi di novembre e dicembre 2024. Segnando contestualmente l’inizio di una bull run e la chiusura dell’anno a valori record superiori a 770$.

Previsioni Bitcoin Cash 2025-2028

BCH ha un valore di 395,93$, con un volume di scambi di 364.281.916$. Possiamo dedurre da questi valori e dalle fluttuazioni degli anni passati quali potrebbero essere i valori di scambio minimi e massimi per gli anni futuri.

Per gli anni che vanno dal 2025 al 2030, le previsioni per il prezzo di Bitcoin Cash sono positive. Il prezzo minimo di BCH potrebbe crescere vertiginosamente nel giro di soli cinque anni. Con un valore di scambio minimo di 1.198,53$ per il 2025, seguito da un valore minimo di 2.389,92$ per il 2026.

Il trend di crescita è esponenziale e nel 2028 potrebbe superare la soglia dei 10.000$. Tale previsione non è casuale dal momento che proprio nel 2028 è previsto l’altro halving di Bitcoin Cash che potrebbe segnare una nuova bull run per BCH. Bitcoin Cash però non è l’unica altcoin le cui previsioni appaiono positive. Lo stesso si può dire del progetto L2E di 99Bitcoins, attualmente nella sua fase presale.

Presale di 99Bitcoins (99BTC)

Il progetto rientra nella nicchia L2E, ovvero Learn-to-Earn, pensato per attirare investitori che vogliono non solo ottenere ritorni acquistando in fase di prevendita, ma anche apprendere tutto ciò che ruota attorno al mondo delle criptovalute. La piattaforma 99Bitcoins è integrata con lo standard BRC-20 ed è dal 2013 una delle risorse principali online per l’apprendimento delle crypto.

Questo avviene tramite tutorial, moduli e quiz, votati a rendere divertente lo studio e guadagnare attivamente. Prendendo parte alle attività e partecipando nella community, è possibile guadagnare token 99BTC, segno di una tokenomics studiata alla perfezione, con il 17% del totale allocato per i community rewards.

Vale la pena sottolineare che parte della percentuale, precisamente il 14%, è allocato per lo staking, quindi anche i trader che non vogliono cimentarsi attivamente nel sistema Learn-to-Earn, possono comunque avere degli introiti passivi con l’acquisto di 99BTC. I ritorni stimati per lo staking sono del 755%.

In questa fase della presale è possibile partecipare acquistando token a un costo di soli 0,0011$ l’uno, prezzo che salirà nella fase successiva del progetto. L’acquisto è effettuabile tramite carta di credito oppure con ETH, BNB e USDT. Con oltre 2,2 milioni di dollari già raccolti, 99Bitcoins è un progetto interessante che al pari di BCH è da tenere d‘occhio nel breve periodo.

Vai alla presale di 99Bitcoins