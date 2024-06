Cronaca

SARONNO – L’appello corre da qualche ora sui social network tra Facebook e Whatsapp: dal pomeriggio di ieri, venerdì 21 giugno non si hanno notizie di due ragazzini scomparsi a Saronno.

I due erano usciti per prendere un gelato e non sono più tornati a casa. Non se ne hanno più notizie. Sono stati subito attivate le forze dell’ordine tanto che i carabinieri della compagnia di Saronno guidati dal maggiore Fortunato Suriano hanno subito avviato le ricerche. Dalla famiglia è iniziato il tam tam tra conoscenti e amici che ha attivato anche le scuole che frequentano i due ragazzini.

Ad essere spariti una ragazzina di 12 anni e un amico di 10 e vivono a ridosso del centro storico nei pressi di via Tommaseo e da lì son partite le ricerche anche con la mobilitazione dei vigili del fuoco.

QUI L’AGGIORNAMENTO SUL RITROVAMENTO DEI DUE BAMBINI

