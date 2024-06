Città

SARONNO – Arriveranno da Bergamo, dalla Valtellina, da Pordenone e dalla vicina Brianza i gruppi che stasera, sabato 22 giugno, suoneranno all’elettropunk disastro night organizzata dal Collettivo Adesposta.

La promozione dell’evento è stata realizzata online sui social con una locandina in cui è riportata data e orario ma non la location. Come avvenuto in passato per questo tipo di eventi organizzati dal collettivo di ispirazione anarchica il luogo del concerto sarà svelato solo all’ultimo momento. Spesso questi eventi vengono organizzati con occupazioni temporanee di aree dismesse o spazi pubblici cittadini. In passato come location sono state utili alcuni sottopassaggi, aree industriali inutilizzate ma anche piazza dei Mercanti. In attesa delle indicazioni sulla location l’appuntamento è comunque già fissato alle 21 con il susseguirsi di una serie di gruppi hardcore, tecno e grindcore.

(foto archivio)

—