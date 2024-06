Città

SARONNO – Un’ordinanza per vietare la sosta in concomitanza che l’iniziativa “Estate divina” organizzata dall’assessorato alla Cultura nell’ambito del programma di eventi estivi.

E’ attiva dallo scorso 20 giugno fino al 7 settembre l’ordinanza del comando di polizia locale che vieta la sosta in un tratto di via Manzoni nelle serata in cui, in Villa Gianetti, si tengono le proposte di ristorazione e intrattenimento della manifestazione “Estate divina”.

L’ordinanza, necessaria si legge per garantire le condizioni di sicurezza, prevede che quattro giorni alla settimana, da mercoledì a sabato, non si possa sostare in via Manzoni tra le intersezioni con via Parini e via Roma. Il divieto di sosta che come detto sarà attivo fino al 7 settembre prevede anche la rimozione forza dei mezzi che ignoreranno di divieti.

