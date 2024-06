Città

SARONNO – Due notti di dezanzarizzazione a Saronno. Nelle notti tra domenica 23 e lunedì 24 e quella successiva tra lunedì 24 e martedì 25 a partire dalle 22 si terrà l’intervento antizanzare promosso dall’Amministrazione comunale.

Arrivano alcune indicazioni per garantire la massima sicurezza. Nelle due date indicate è vietato per tutta la durata della notte: esporre cibo ed animali all’esterno, tenere porte e finestre aperte, lasciare esposta la biancheria all’esterno.

Il prodotto impiegato è Cipex della ditta Bleuline.

Gli ortaggi in prossimità delle strade comunali non devono essere raccolti e consumati per 72 ore. Dopo la loro raccolta accurato lavaggio prima del loro consumo.

“Si invita – conclude il Comune – a rispettare tutte le prescrizioni”

