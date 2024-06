Eventi

SARONNO – Sabato 22 giugno torna a Saronno l’iniziativa “Yoga al parco“.

Il Parco dei Frati (piazza Unità d’Italia 6) ospiterà nuovamente l’evento dedicato a sport, natura e condivisione. L’appuntamento è per le 10 e terminerà introno alle 11.30.

L’iniziativa, giunta ormai alla sesta edizione, è proposta e organizzata da Yoga Saronno, in occasione della Giornata internazionale dello yoga. La lezione all’aperto, libera e aperta a tutti, ha come obiettivo quello di far conoscere alla comunità il Gitananda Yoga.

Chiunque volesse partecipare, dovrà presentarsi munito del proprio tappetino. Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo email [email protected], oppure il numero 338 1473808 o visitare il sito www.yogasaronno.it

