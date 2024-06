Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Bivacco dello spaccio nei boschi alle porte di Caronno Pertusella, quasi al confine con Cascina Colombara di Saronno e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Saronno sud: è quello in cui si è imbattuto un cittadino che stava passeggiando nel verde, l’altro giorno. C’era la “cerata” utilizzata in caso di maltempo o per tenere il sedere asciutto sul sottobosco, qualche bottiglietta d’acqua, pure le ciabette per stare più comodi o, ovviamente, anche lo spray contro le zanzare che malgrado il meteo incerto cominciano a fare capolino nella campagne e in città.

Insomma, senz’altro un bivacco dove gli spacciatori attendono la clientela, così se ne sono visti tantissimi negli ultimi tempi in tutta la zona: per fortuna in questo caso non c’era nessuno e dunque il cittadino non ha fatto brutti incontri. Ha però testimoniato la presenza del bivacco con una foto pubblicata sui social (e della quale proponiamo un particolare).

Saronno sud è la zona dove recentemente è stata segnalata ripetutamente la presenza degli spacciatori, probabilmente spostatisi da quelle parti del vicino Parco delle Groane.

22062024