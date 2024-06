Sport

SARONNO – Si conclude con una nuova ed emozionante soddisfazione la stagione 2023/2024 della Scherma Saronno vista la convocazione dalla Federazione Italiana Scherma del giovane spadista Matteo Graziano per il progetto azzurro “scherma futura”, un progetto importante basato sulla seleziona dei migliori atleti under 18 del panorama nazionale.

Lo spadista Matteo Graziano è stato, infatti, convocato dalla Federazione Italiana Scherma per il progetto Scherma futura dedicato alla categoria Under 14 e in particolare ai primi 16 atleti del ranking nazionale visti i grandi risultati ottenuti quest’anno. Durante la stagione sportiva appena conclusa, Matteo ha percorso, gara dopo gara, un cammino costellato di vittorie e ottimi piazzamenti che gli hanno permesso di scalare progressivamente la classifica nazionale di spada, grazie anche alla guida del maestro Marco Di Martino.

Vista la convocazione, Matteo Graziano sarà presente al camp che si terrà a Bardonecchia dal 14 al 20 luglio con i migliori tecnici nazionali e i più forti atleti della sua categoria, dove avrà l’occasione di affinare la propria preparazione rapportandosi con atleti di diverse formazione e provenienza, oltre che impegnarsi in allenamenti in cui potrà mettere in campo le abilità e le competenze personali per crescere, attraverso il confronto con gli altri, da un punto vista tecnico e personale. La convocazione del giovane spadista Matteo Graziano conferma il gruppo coeso, competitivo, in costante crescita e proiettato verso vittorie future in ambito regionale e nazionale di Scherma Saronno che continua a dare nuove soddisfazioni.