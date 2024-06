Softball

FORLI’ – Vittoria, netta, dell’Inox Team Saronno nelle final four della Coppa Italia del softball, sabato a Forlì. Nella finalissima dele 21 le nerazzure si sono imposte sul Mkf Bollate in una gara invero senza storia, con saronnesi sempre avanti ed anzi a prendere progressivamente il largo, risultato 5-0.

Serata di congedo per la giovane ma già veterana del Saronno, e della Nazionale italiana Fabrizia Marrone (foto sotto) che ha annunciato di lasciare il softball giocato: per lei un epilogo di carriera nel segno dell’ennesimo successo.

La cronaca

Il risultato si sblocca all secondo inning con un lancio pazzo a basi piene. Al terzo inning spettacolare il triplo di Meritxel Blesa, con l’Inox Team che passa sul 2-0 e poi sul 3-0 dopo un singolo di Sara Brugnoli. Ancora due punti del Saronno alla quarta ripresa, propiziati da un singolo di Alessandra Rotondo, alle bollatesi per raddrizzare l’andamento della partita non serve neppure la girandola di lanciatrici. Mentre quella del Saronno, l’australiana Kandra Lamb (foto sopra), non concede praticamente nulla alle rivali.

Le semifinali

Sempre sul campo di Forlì nel pomeriggio le due semifinali, finite entrambe 10-0 e dunque con un risultato nettissimo, in entrambi i casi maturato nelle prime quattro riprese. Prima, alle 15.30, l’Mkf Bollate ha travolto Forlì; e poi alle 18 Saronno ha surclassato la Rheavendors Caronno Pertusella, anche grazie ad un fuoricampo di Sara Brugnoli.

Saronno era detentore del trofeo, che dunque vince per il secondo anno consecutivo e si qualifica cos’ anche per la Coppa delle Coppe europea edizione 2025.

