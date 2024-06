Softball

FORLI’ – Missione compiuta, senza troppi affanni, per l’Inox Team Saronno che centra l’obiettivo di raggiungere la finalissima delle final four di Coppa Italia che si stanno tenendo oggi a Forlì. Dopo la netta vittoria nel match di apertura del Mkf Bollate contro Forlì (0-10) con analogo risultato nella gara delle 18 è giunta la vittoria delle saronnesi del presidente Massimo Rotondo contro la Rheavendors Caronno in un derby tutto varesotto. 10-0 dunque con la buona prova sul monte di lancio della italo-americana Christina Toniolo (nella foto in azione proprio contro le caronnesi), il fuoricampo di Sara Brugnoli e gli exploit in battuta di Milagros Lozada, ma se la sono cavata egregiamente anche molte altre come Fabrizia Marrone, e le spagnole Uxua Modrego e Meritxel Blesa oltre alla belga Noa Armirotto.

Dunque, finalissima alle 21, sarà Inox Team Saronno-Mkf Bollate sempre sul diamante di Forlì; chi vince si porta a casa il trofeo ed anche la qualificazione alla Coppa delle Coppe europea del 2025.

22062024