FORLI’ – Quattro squadre per una coccarda. Sul diamante di Forlì oggi, sabato 22 giugno, verrà assegnata la Coppa Italia di A1 di softball. Per qualificarsi alla Final four si è tenuto conto dei record ottenuti nel girone d’andata di campionato considerando le sole gare 1, ovvero quelle dedicate alle lanciatrici Afi. A qualificarsi per la fase finale sono state dunque Mkf Bollate, Inox Team Saronno, Italposa Forlì e Rheavendors Caronno, le quattro squadre semifinaliste nella scorsa stagione di campionato.

Il programma sarà aperto dalla semifinale tra Mkf Bollate e Italposa Forlì, le due squadre che vantano più coccarde tricolori nella storia (9 per Forlì, record, 4 per Bollate, a pari merito con Legnano). In questa stagione Bollate ha vinto tutti i quattro scontri diretti con la formazione romagnola, ma i recenti arrivi in casa Forlì di Alexia Lacatena, Virginia Mambelli e Laura Vigna, avendo terminato la stagione di college negli Stati Uniti, potranno dare nuova linfa alle padrone di casa. Alla luce della stagione attuale, Bollate (24-1 in campionato) parte con i favori del pronostico, ma certamente non sarà un impegno agevole.

Nella seconda semifinale andrà in scena il derby varesino tra Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno. Saronno viene da due titoli consecutivi in Coppa Italia, l’ultimo dei quali conquistato a Casteldebole lo scorso settembre, e cerca una tripletta capitata in questa manifestazione solamente a Forlì (2003-05) e Legnano (2006-08). L’arrivo di Christina Toniolo è un rinforzo importante per la pedana nerazzurra alla caccia di questo obiettivo, mentre è da ricordare che la Final Four di Coppa Italia sarà l’ultimo appuntamento sui diamanti per Fabrizia Marrone e la giocatrice teatina cercherà di chiudere in bellezza. Dall’altra parte Caronno arriva a questo appuntamento leccandosi le ferite: l’andamento recente in campionato non è dei migliori (sette sconfitte consecutive) e le vice-campionesse italiane sono scivolate a tre partite di distanza dalla zona playoff.

Le due vincitrici delle semifinali si sfideranno in finale che avrà inizio alle ore 21.

Programma

Sabato 22 giugno

Ore 15 Semifinale Mkf Bollate – Italposa Forlì

Ore 18 Semifinale Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno

Ore 21 finale

(foto Fibs/Photobass: l’Inox Team Saronno vincente della scorsa Coppa Italia)

