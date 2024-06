iltra2

TRADATE – “Non solo attenzione per bambini e ragazzi, ma anche cura per gli adolescenti che fanno da animatori nei nostri oratori! 280 animatori adolescenti vivono l’esperienza dell’oratorio estivo, fanno giocare i bambini e i ragazzi! Viviamo con loro serate, attività e giochi insieme!” Così i responsabili della comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate.

Anche quest’anno la macchina organizzativa degli oratori estivi, nelle varie parrocchie, si è ormai messa in moto; punto di riferimento per tantissime famiglie, grazie all’impegno di tutti i sacerdoti ma pure di un grande numero di volontari, giovani che mettono a disposizione molte ore del proprio tempo per questa iniziativa, dalla forte valenza sociale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

22062024