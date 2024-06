Comasina

CESANO MADERNO – Woodstock a Cesano Maderno? E’ il tema che ispira la festa prevista questa sera in città, dalle 20.30, con tanta musica e street food. L’evento è intitolato “Unicreak fest!” e si svolge con la regia dell’Amministrazione civica cesanese.

L’appuntamento è fissato nei giardini Arese Borromeo di via Borromeo, ci sarà un bar aperto tutta la sera e l’ingresso è gratuito. “L’iniziativa – spiegano i promotori – si tiene in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno, e così arriva per la prima volta in città la Unibreak fest, un vero e proprio festival per tutti! Musica, divertimento e un’atmosfera fantastica nella fantastica location del Palazzo Borromeo di Cesano Maderno!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il manifestino che promuove l’evento)

22062024