SARONNO – Dopo il doloroso addio di coach Renato Biffi, l’AZ Robur Saronno ha scelto l’allenatore che guiderà i biancoazzurri nella prossima stagione in Serie B Nazionale. La società del presidente Ezio Vaghi ha deciso di affidare la panchina a coach Stefano Gambaro. Allenatore giovane ma con già buone esperienze tra Serie C e B, negli ultimi anni ha guidato Trecate, Busto Arsizio e Gallarate ottenendo un paio di promozioni. Nella stagione appena conclusa, è stato esonerato da Gallarate (anch’essa militante in Serie B Interregionale) a dicembre dopo una partenza altalenante, pertanto la voglia di riscatto e rivalsa sarà uno stimolo in più per il nuovo coach di Saronno.

Ancora da decidere lo staff di Gambaro : c’è la possibilità di rivedere al suo fianco uno tra coach Davide Viceconti o coach Stefano Lazzari, entrambi suoi assistenti a Gallarate nell’anno di B Nazionale.

La Robur, archiviato il discorso allenatore, si dedicherà ora, seppur confermando giustamente in gran parte il roster di questa strepitosa stagione, a puntellare la rosa con qualche rinforzo che possa portare esperienza e fisicità in vista dell’annata in Serie B Nazionale.

