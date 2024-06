Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese continua e, dopo aver ufficializzato numerosi rinnovi tra cui recentemente Paolo Cerreto, rende ufficiale anche l’allungamento del contratto di Flavio Becerri, l’attaccante esterno classe 1998 che è stato costretto da un brutto infortunio ad un lungo stop poco dopo l’approdo in rossoblù nel settembre dello scorso anno.

Flavio Becerri, dunque, tornerà a vestire la maglia della Caronnese dopo una stagione ai box visto il grave infortunio che lo ha costretto a saltare l’intera stagione nonostante un bellissimo avvio di campionato nel quale era riuscito a segnare due goal. Riguardo il grave infortunio, l’attaccante classe 1998 si è espresso ai microfoni rossoblù: “È stata durissima per me, avevo iniziato bene, con anche due gol segnati nelle primissime giornate, di cui uno con il ginocchio ko, me ne sono accorto solo dopo”. Continua Becerri: “Ho già iniziato gli allenamenti personalizzati, voglio arrivare all’inizio del preparazione al top, conosco già il nuovo preparatore Improta e so che ci sarà da faticare. Ma alla lunga la sua preparazione ci farà volare”.

(foto da Sc Caronnese)