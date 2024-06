iltra2

CASTIGLIONE OLONA – E’ già iniziato il conto alla rovescia in vista della prossima edizione della Fiera del Cardinale. Domenica 30 giugno ci sarà infatti un appuntamento eccezionale a Castiglione Olona con il tradizionale mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9 alle 18 attorno alla centralissima piazza Garibaldi, attraverso le vie del borgo e all’interno delle corti quattrocentesche.

Questo appuntamento, che anticipa di una settimana quello di luglio in quanto “la prima domenica del mese” il centro storico sarà coinvolto dalle iniziative della 47a edizione del “Palio dei Castelli”, vedrà la presenza di una settantina espositori, tutti come sempre pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage, collezionismo, vinili e hobbistica. Per gli amanti dell’enogastronomia ci saranno anche banchi con prodotti tipici sardi, vini del Piemonte, miele, confetture e dolci. Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i famosi monumenti del centro storico aperti e visitabili.

23062024