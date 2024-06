Altre news

SARONNO – Domani i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Nel corso della giornata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e l’assorbimento dei fenomeni, con una previsione di 6 mm di pioggia. Secondo 3BMeteo, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, mentre la minima sarà di 14°C, con lo zero termico a 3007 metri. I venti saranno moderati al mattino, provenienti da Nord-Nordest, e deboli al pomeriggio, provenienti da Ovest. Sono previste allerte meteo per vento.

La circolazione depressionaria, responsabile degli acquazzoni e temporali in attenuazione, allenterà la presa favorendo un tempo più asciutto dalla sera. Sulle basse pianure occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e con schiarite in serata. Sulle basse pianure orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sulle pedemontane-alte pianure, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci temporaleschi, con assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio e schiarite in serata. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Sulle Orobie, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sulle Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci temporaleschi, in assorbimento dalla sera. Sulle Alpi Retiche, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e asciutto in serata. I venti saranno moderati dai quadranti nord-orientali, in intensificazione e rotazione a orientali, con lo zero termico intorno ai 3050 metri.