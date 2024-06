Politica

BUSTO ARSIZIO – GALLARATE – “Grazie all’approvazione all’unanimità, da parte dell’Aula Consiliare, di una mia proposta in Commissione, sarà possibile potenziare la Rete Formativa universitaria per il Nuovo ospedale Busto-Gallarate, ottenendo così ancor più medici di alto profilo sul territorio. Un successo, questo, ottenuto sulle ceneri di una mozione, respinta, dell’opposizione che invece chiedeva strumentalmente chiarimenti sull’Accordo di programma della struttura sanitaria”. Così il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, membro della Commissione Sanità di Palazzo Pirelli.

“Da tempo”, spiega Monti, “dalla Sinistra arrivano solo fake news volte evidentemente ad ottenere un discutibile risultato politico su territorio: prima il consigliere Astuti del PD ha sventolato la falsa notizia della mancanza di fondi per l’Ospedale Nuovo, sconfessato da una Delibera della Giunta Regionale che invece ha stanziato per intero cospicui fondi per l’Ospedale; ora ci si è messo il consigliere Ferrazzi di Lombardia Migliore che, non avendo trovato spazio in audizione al Pirellone cercando di fare asse con il Comitato dell’Ospedale di Gallarate, ha sottoposto all’Aula una mozione ridondante che riprende attività che Regione Lombardia sta già attuando, dopo aver accolto le richieste dei cittadini”. “Evidentemente finora ha fatto come lo struzzo, ha tenuto la testa sotto la sabbia”, conclude Monti sarcasticamente, “ma lo ringrazio per aver riportato l’attenzione sull’unico spunto interessante, cioè il mio: l’idea di rafforzare la Rete Formativa con la collaborazione universitaria per reclutare i medici. La mia proposta, rafforzata, è stata approvata all’unanimità dall’Aula, dimostrando la volontà di Regione Lombardia di valorizzare il lavoro sinora fatto in questa direzione”.

