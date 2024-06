Città

SARONNO – Questa sera, domenica 23 giugno, alle 19, l’inaugurazione del nuovo ambiente dedicato ai giovani, alle porte del quartiere Prealpi. In passato utilizzato dall’Asst per lo svolgimento di attività di natura sanitaria, si tratta di un locale di poco meno di 300 metri quadrati in via Benetti, che l’amministrazione ha ora scelto come nuovo spazio di aggregazione giovanile.

L’immobile ha dovuto subire dei lavori di ristrutturazione: il vecchio layout dell’immobile, che appariva perlopiù come una struttura dedicata ad uffici, non poteva essere funzionale alla nuova destinazione a Spazio Giovani. Da qui l’impegno dell’amministrazione al progetto, finanziamento e realizzazione degli interventi di ristrutturazione e allestimento degli spazi, subito dopo la realizzazione delle opportune verifiche preliminari di natura urbanistica.

A due anni dalla prima delibera di destinazione, l’immobile è pronto ad accogliere i giovani saronnesi.

(foto archivio)

