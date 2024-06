news

Se il successo della meme coin a tema rana per eccellenza, Pepe, ha portato un rendimento annuo pari al 44.523% per i primi investitori, arriva adesso Pepe Unchained, un nuovo progetto che lancia la sua blockchain Layer 2, allo scopo di “raddoppiare i premi di staking, raddoppiare Pepe e moltiplicare per 100 il divertimento”.

In effetti PEPU ha fatto subito parlare di sé, come un’altra meme coin sulla cresta dell’onda al momento, Sealana, visto che a poco dal lancio della presale ha già raccolto oltre $240.000. Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche che fanno di Pepe Unchained un progetto vincente e come partecipare alla prevendita.

Pepe Unchained vuole creare la sua blockchain Layer 2

Ciò che contraddistingue PEPU dalle altre meme coin è la sua blockchain Layer 2 nativa, che vuole costruire sulla Layer 1 di Ethereum, eliminando problemi come la congestione di rete.

I protocolli Layer 2 sono progettati proprio per affrontare e risolvere problemi simili, migliorando radicalmente la scalabilità, la velocità e l’efficienza della blockchain primaria.

Basti pensare a Pepe, costruita sulla blockchain di Ethereum che, a causa dei ritardi della rete e all’aumento delle gas fee non ha potuto mai completamente spiccare il volo. La nuova meme coin PEPU, invece, è incentrata su un’interessante narrazione: “Con un colpo di genio di Giga Brain, Pepe ha ideato un piano per liberarsi dalle sue catene e abbracciare il futuro con PEPE Unchained”.

Pepe Unchained offre ricompense di staking più alte

Pepe Unchained sarà inoltre in grado di offrire premi di staking più elevati, proprio grazie al fatto di aver scelto di optare per una blockchain Layer 2: i costi operativi più bassi e una maggiore efficienza permettono agli investitori di guadagnare ricompense più alte.

Sin dalla prevendita gli investitori possono beneficiare di un introito passivo, pari al 15.786% attuale, una percentuale che diminuisce man mano che il pool di staking cresce, ma che sta facendo da traino per gli utenti interessati a ottenere da subito un guadagno.

Inoltre il progetto si basa su due fattori ben ideati, che possono trainarne l’ascesa: la tokenomica di Pepe Unchained è progettata per la crescita, la sostenibilità e le ricompense della comunità. La roadmap, invece, mostra come verranno realizzati gli ambiziosi obiettivi del progetto.

La prevendita di PEPU supera $240.000 a poco dal lancio

La prevendita in corso offre i token PEPU ai prezzi più bassi, permettendo agli utenti di puntare su un eventuale rendimento nel momento del listing, quando si suppone che il token esploderà.

Per partecipare alla prevendita, è necessario avere a disposizione un wallet crypto compatibile con il progetto, come Metamask, sul quale dovranno essere presenti ETH, USDT e BNB, ma è anche possibile pagare in valuta fiat, utilizzando una carta di credito/debito bancaria.