Softball

FORLI’ – Giornata perfetta, quella di sabato, per il presidente dell’Inox Team Saronno, Massimo Rotondo: la sua squadra ha dominato la final four di Forlì della Coppa Italia di softball, battendo nella semifinale pomeridiana la Rheavendors Caronno per 10-0 e poi l’Mkf Bollate 5.-0 nella finalissima serale. “Meglio di così proprio non sarebbe potuta andare – dice il pres – Abbiamo visto delle belle partite ed abbiamo ottenuto delle belle vittorie, assolutamente meritate. Avevo con tutta la squadra, alla vigilia di questo appuntamento, sottolineato l’importanza di queste gare. Abbiamo conquistato la seconda Coppa Italia consecutiva ed anche la certezza di essere in Europa anche l’anno prossimo, per disputare di nuovo la Coppa delle Coppe che già ci vedrà in campo in Olanda ad agosto”.

Rotondo è felice del risultato ma anche della prova di tutto il gruppo, “la stagione è ancora lunga ma intanto possiamo gioire pe questo importante traguardo”.

(foto: il presidente Massimo Rotondo)

23062024