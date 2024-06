news

Il mercato delle criptovalute, a parte qualche fisiologico ritracciamento, non mostra segni di stop nel 2024.

E mentre i più grandi nomi del mercato continuano a dominare i titoli dei giornali, un’ondata di nuovi progetti sta silenziosamente guadagnando terreno.

Ecco sei token ad alto potenziale che potrebbero esplodere entro la fine dell’anno.

1. PlayDoge (PLAY)

Sfruttando l’hype delle meme coin e dei giochi P2E, PlayDoge (PLAY) potrebbe aver trovato la ricetta per guadagni esplosivi dopo la quotazione. Questo token della chain BNB combina la cultura dei meme con i giochi retrò in un ecosistema ricco di nostalgia.

I giocatori adottano e si prendono cura di un animale domestico virtuale “Doge”, guadagnando token PLAY per mantenerlo in salute.

C’è anche una classifica in cui i migliori “genitori di animali domestici” ricevono token PLAY extra. Con quasi 5 milioni di dollari già raccolti in prevendita, PlayDoge sta attirando l’attenzione degli investitori.

In effetti, il canale Telegram del progetto ha recentemente superato la soglia dei 4.900 membri. Se il gioco decolla come previsto e gli sviluppatori possono continuare a far crescere la presenza online di PlayDoge, PLAY potrebbe moltiplicare il suo valore mentre i trader chiedono a gran voce di essere coinvolti.

2. Sealana (SEAL)

Nonostante il tema giocoso e ironico, Sealana (SEAL) è uno dei lanci di meme coin più pubblicizzati dell’anno. Questo token basato su Solana ha fatto parlare di sé dopo aver raccolto 5 milioni di dollari in prevendita.

Ma perché SEAL sta ricevendo così tanta attenzione?

È a causa del fiorente spazio delle meme coin di Solana e dell’approccio anti-establishment di Sealana.

Sebbene sia una crypto priva di utilità, i trader scommettono che l’hype da solo sarà sufficiente a far esplodere SEAL una volta raggiunto i DEX, come avvenuto per altre meme coin. Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che ciò accada.

Ma con grandi nomi come My Financial Friend che elogiano Sealana, potrebbe essere un progetto da tenere d’occhio.

3. Base Dawgz (DAWGZ)

Se c’è un progetto che incarna il fermento attorno alle meme coin nel 2024, quello è Base Dawgz (DAWGZ). Ispirata a Shiba Inu, questa meme coin multichain ha catturato l’attenzione dei trader al dettaglio durante la sua prevendita.

La prevendita ha raccolto oltre 1,7 milioni di dollari da quando è iniziata tre settimane fa.

Gli investitori possono acquistare token DAWGZ tramite la prevendita per soli $ 0,00527. La più grande attrazione di Base Dawgz è la sua interoperabilità tra più blockchain, tra cui Base, Ethereum, Solana e Avalanche.

Avrà anche una promozione “Share to Earn” che premia le persone che creano meme DAWGZ sui social media. Infine, poiché DAWGZ è già stato sottoposto a un audit da parte di SolidProof.

4. WienerAI (WAI)

Anche WienerAI (WAI) si candida a essere uno dei progetti più entusiasmanti dell’anno. Questa meme coin basata sull’intelligenza artificiale è diventata virale grazie al suo concetto esilarante: un cane salsiccia cibernetico che offre un bot per il trading di criptovalute.

Il bot di WienerAI funge da assistente AI in grado di trovare opportunità ed eseguirle su diversi DEX.

È importante sottolineare che tutte le operazioni eseguite sono esenti da commissioni.

In combinazione con il protocollo di staking di WienerAI, che offre ai detentori di WAI un rendimento annuale elevato, c’è una chiara proposta di valore qui.

Alcuni analisti, come ClayBro, la chiamano addirittura la “prossima meme coin 10x”.

Che questa nobile previsione si avveri o meno, una cosa è certa: WienerAI ha senza dubbio lasciato il segno nelle ultime settimane.

5. 99Bitcoins (99BTC)

La rivoluzione della divulgazione crypto potrebbe essere guidata da 99Bitcoins (99BTC).

Questo progetto Learn to Earn premia gli utenti con vere criptovalute per espandere la loro conoscenza sulla blockchain. Attraverso tutorial e quiz, i possessori di 99BTC guadagnano più token, che possono detenere o negoziare sul mercato aperto.

È un modo intelligente per soddisfare l’appetito degli investitori per l’istruzione. Ma 99BTC ha molto più del semplice protocollo Learn-to-Earn.

Ci sono anche ricompense di staking superiori alla media e piani per passare al nuovissimo standard BRC-20 sulla blockchain di Bitcoin. Con un’enorme presenza su Twitter, 99Bitcoins Token potrebbe essere un token a cui prestare attenzione nella seconda metà del 2024.

6. Mega Dice Token (DICE)

Ultimo ma non meno importante è Mega Dice Token (DICE). Questo token GambleFi mira si inserisce nel settore del gambling crypto attraverso giochi equi e premi ricorrenti. DICE alimenterà il già affermato casinò Mega Dice.