SARONNO – Un ringraziamento a quanti sabato mattina si sono prodigati per aiutare una famiglia in difficoltà è il messaggio che arriva da un saronnese.

“In un mondo dove tutto va di fretta e si dà tutto per scontato, e Saronno non è da meno, mi trovo in dovere di ringraziare:

l’operatore delle emergenze del 112, il Caposquadra Massimiliano Sartori e tutti i componenti della sua squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Saronno, la squadra dell’ autoscala n°311 del distaccamento di Legnano, i componenti dell’equipaggio della Croce Azzurra di Caronno coordinati da Davide Maugeri, per l’intervento avvenuto nelle primissime ore di questa mattina in soccorso di una persona anziana infortunatasi e bloccata in casa”

