Sport

SARONNO – Tutto pronto, alle ore 11 di sabato 22 Giugno sul campo centrale dello Sporting Club Saronno di via Garcia Lorca è andato in scena l’incontro inaugurale del secondo trofeo TCI Led. Due competizioni, singolare maschile e doppio maschile, per un totale di 112 atleti, provenienti da tutta Italia con anche alcuni militanti nel circuito ATP, pronti a darsi battaglia sui campi saronnesi in terra rossa per farsi strada fino alla vittoria finale.

Alle 10 la conferenza stampa di presentazione ha visto la partecipazione delle principali figure di riferimento del tennis club saronnese.

Il direttore sportivo e organizzatore Antonio Altobelli ha espresso tutto il suo entusiasmo per la competizione oltre che per la stagione sportiva in generale, caratterizzata da “un importantissimo traguardo come la promozione in B1, prima volta per Saronno, obiettivo non facile e scontato da raggiungere come squadra, con la speranza in futuro di salire in A2”. L’elogio anche per la categoria U16 che disputerà i nazionali “grazie alla vittoria contro tre grandi e storici circoli di Milano, noi siamo come una barca a vela in mezzo ai titani dell’oceano ma in questi ultimi tre anni siamo cresciuti tanto” e il ringraziamento “a coloro che aiutano e supportano il tennis club esaltandone le funzioni sociali, sportive ed agonistiche”.

Rinnovano i ringraziamenti il presidente Roberto Campi e il suo vice Danilo Gusella, affermando che “si sta lavorando bene in direzione di salire ancora di più e crescere continuamente, con nuovi campi e un generale potenziamento delle strutture”. Si è unito alla richiesta Ezio Terreni, vice presidente del Comitato Regionale Lombardo FITP sottolineando che “Saronno possiede un bel circolo che può però dare molto di più attraverso strutture più adeguate”.

Si è detto pronto a collaborare in questa direzione l’assessore allo sport Gabriele Musarò, ribadendo l’importanza dell’organizzazione di “un grande torneo che dà risalto alla città e che ha il grande valore di veicolare l’inclusione attraverso lo sport, per me punto cardine del senso di ogni attività sportiva.” L’idea è di “collaborare e lavorare insieme cercando con l’amministrazione comunale di organizzare tornei sempre più belli e importanti”.

In chiusura il bell’intervento della consigliera Anna Clerici ha ricordato la “realtà comunale e non privata del circolo, con dunque legami con bambini, ragazzi e adulti sempre all’insegna dell’inclusione e della formazione a relazionarsi civilmente con chi ci circonda, perchè prima di essere bravi sportivi bisogna essere brave persone“.

Assente causa impegni di lavoro lo sponsor Gianfranco Librandi che però dovrebbe essere presenti il giorno delle finali, sabato 6 Luglio. Alle 14.00 il doppio, a seguire la finale del torneo singolare. Per semifinali e finali, sarà disponibile anche la diretta streaming sulla pagina Facebook dello Sporting Club Saronno.

Saranno dunque giorni di grande spettacolo e grande tennis a Saronno. L’ingresso è gratuito ed è previsto il servizio ristorante.

( in foto da sx a dx : Danilo Gusella, Gabriele Musarò, Anna Clerici, Ezio Terreni, Antonio Altobelli, Roberto Campi)

