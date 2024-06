iltra2

TRADATE – “Abbiamo recentemente riordinato l’area bambini della nostra biblioteca. Ora potete trovare raccolti in un unico spazio tutti gli albi illustrati presenti, divisi per genere”. A comunicarlo sono i responsabili della struttura bibliotecaria di Tradate, che si trova in via Zara.

Proseguono dalla biblioteca tradatese ricordando che “i vostri bibliotecari sono sempre a disposizione per aiutarvi nella ricerca e nella scelta dei testi anche per i più piccoli”. L’obiettivo è ovviamente quello di promuovere e favorire la lettura anche fra le giovani leve.

(foto: nella biblioteca Frera di Tradate è stata recentemente riorganizzata tutta l’area dedicata ai libri per i bambini, che adesso è più comoda da consultare. Una occasione che sicuramente molte famiglie sapranno cogliere)

23062024