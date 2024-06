Città

SARONNO – Sosta nel parcheggio del Municipio in piazza Repubblica? Attenzione ai coniglietti, soprattutto in orario serale e notturno. Questi simpatici animali, arrivati dalla periferia, forse dall’area del non lontano cimitero maggiore dove ne esiste una colonia da tanti anni, sono ormai una presenza fissa nel posteggio pubblico attorno al Comune, in centro città.

Arriveranno anche i cartelli stradali per mettere in guardia gli automobilisti? Di certo se ci si reca sul posto a tarda ora, per recuperare la propria auto parcheggiata, è facile osservare qualcuno di questi conigli selvatici, un po’ disorientato quando viene “puntato” dai fari dell’auto: bisogna stare attenti per non rischiare di investirli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un coniglietto selvatico osservato in città e sotto il posteggio del Municipio dove stanno diventando una presenza fissa)

24062024