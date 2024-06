Cronaca

CANTU’ – Tragedia nel vicino comasco, questo pomeriggio dove un motociclista ha perso la vita a seguito delle caduta dalla motocicletta dopo lo scontro con un furgone.

Il sinistro si è verificato alle 15 lungo la strada Sp 36 all0 incrocio con via Silvio Pellico. Il motociclista è stato sbalzato dal suo mezzo. A perdere la vita un uomo di 58 anni, del quale è stato constatato il decesso sul posto. Il guidatore del furgone, un ragazzo di 26 anni, è stato invece trasportato per accertamento all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco per accertamenti ma non ha riportato gravi conseguenze.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate ambulanze, auto-infermieristica, vigili del fuoco ed è atterrato l’elisoccorso; c’erano anche le pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia che si sonmo occupate dei rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è avvenuto.

