ilSaronnese

GERENZANO – L’annunciato maltempo ha fatto saltare il concerto sotto le stelle previsto domenica sera in piazza 25 aprile a Gerenzano, a cura del locale corpo musile Santa Cecilia. La decisione è stata infatti di rinviare l’appuntamento che verrà recuperato prossimamente.

Le previsioni odierne

Il servizio meteorologico di Regione Lombardia, guardando alle prossime orem parla di “persistenza di condizioni debolmente instabili anche nel corso della giornata di oggi 24 giugno, con precipitazioni possibili a tratti su tutta la regione, in prevalenza deboli (cumulate inferiori a 20mm in 24h), localmente moderate (intorno a 30 mm in 24h); possibile qualche temporale nel pomeriggio e in serata. Venti deboli con temporanei rinforzi su Pianura e Appennino nella seconda parte della giornata.

(foto: il Corpo nusicale Santa Cecilia di Gerenzano in occasione di una precedente esibizione)

24062024