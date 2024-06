Città

SARONNO – E’ fatta c’è l’accordo per la nuova ciclabile tra Saronno e Rovello. Ecco la nota del Comune in merito all’ufficializzazione dell’accordo tra i due comuni. Un progetto che ha accelerato dopo due scontri costati la vita ad altrettanti ciclisti.

Le delibere di Giunta di indirizzo approvate in questi giorni dai Comuni di Saronno e Rovello per elaborare un accordo di collaborazione tra Enti danno l’avvio ai successivi atti che permetteranno la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria di collegamento tra Saronno, Cassina Ferrara e Rovello, a fianco della Strada Provinciale 31, strada molto trafficata e stretta dove si sono verificati in anni recenti due incidenti mortali che hanno coinvolto due ciclisti. (qui la scomparsa di Paola Greselin)

La realizzazione di questa pista ciclabile, per cui è stato già definito un progetto di massima, scaturisce dalla volontà condivisa delle due Amministrazioni di creare collegamenti intercomunali ciclabili sicuri, come previsto dalle rispettive linee di mandato e atti pianificatori.

L’accordo quadro che sarà concluso a breve tra i due Enti consentirà quindi il conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e il successivo avvio dei lavori che indicativamente termineranno entro l’estate del 2025.

(foto un momento della cerimonia di posa della ghost bike in quel tratto di strada dove sorgerà la ciclabile)

