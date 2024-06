news

Il mercato delle criptovalute fatica a uscire dalla sua attuale fase ribassista. Nonostante questo, le previsioni per il futuro sono positive, in quanto gli analisti ritengono che nei prossimi mesi il settore comincerà una nuova corsa al rialzo.

Vediamo quali sono le previsioni per Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP, Solana e la nuova meme coin Sealana.

Bitcoin

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo ATH nel mese di marzo, raggiungendo i 73.000 dollari, per poi crollare sotto i 66.000 dollari. Sebbene molti trader e analisti si aspettavano una crescita dopo l’halving di aprile, il Bitcoin ha continuato ad oscillare tra i 64.000 e i 66.000 dollari, con rari picchi.

Al momento, la criptovaluta principale si trova a circa 64.890 dollari dopo un ulteriore calo del 7% registrato negli ultimi 7 giorni.

Alcuni esperti ritengono che la crescita post-halving debba ancora arrivare e che potrebbe verficarsi durante l’estate. Le previsioni per il Bitcoin quindi restano positive, con gli analisti che lo vedono superare i 90.000 dollari entro la fine del 2024 e arrivare ai 100.000 all’inizio del 2025.

Ethereum

Con l’approvazione degli ETF Spot su Ethereum, l’altcoin per eccellenza dovrebbe crescere esponenzialmente una volta aperto il trading degli ETF.

Al momento, Ethereum vale circa 3.500 dollari. Nelle ultime 24 ore l’asset è cresciuto del 3,48% mostrando lievi segni di ripresa.

Ethereum potrebbe ricevere una notevole spinta anche da una possibile crescita del Bitcoin e godere di una nuova fase rialzista.

Tenendo conto di questi fattori, il 2024 sembra decisamente positivo la criptovaluta con le previsioni ottimistiche che la vedono superare i 6.000 dollari per la fine dell’anno. Tuttavia, gli analisti meno entusiasti ritengono che ETH potrebbe fermarsi a 5.000 dollari.

Binance Coin

La criptovaluta di Binance si trova intorno alla soglia dei 600 dollari, dopo aver subito un crollo il 6 giugno che l’ha portata sotto i 700 dollari. Nelle ultime 24 ore, l’asset è cresciuto del 2%.

Va detto che il BNB ha iniziato il 2024 a circa 320 dollari, quindi nonostante le perdite ha goduto di un guadagno notevole.

Per quanto riguarda le previsioni sul suo valore per il 2024, gli analisti ritengono che BNB possa raggiungere un minimo di 952 dollari e un massimo di 1000 dollari.

XRP

Il token nativo della rete Ripple, XRP, ha un valore attuale di 0,49 dollari. Nonostante sia ancora tra le principali criptovalute, XRP non è ancora riuscita ad avere una crescita sostanziale, a causa della causa intentata dalla SEC ai danni di Ripple.

Tuttavia, il recente annuncio della stablecoin di Ripple, potrebbe innescare un ritorno di interesse dei trader verso XRP.

Secondo gli esperti, XRP potrebbe tornare verso gli 0,80 dollari raggiunti nel 2023. Più difficile che riesca a salire fino al dollaro, un risultato che gli analisti ritengono possa arrivare per la fine del 2025.

Solana

La blockchain di Solana è diventata una delle protagoniste del 2024, scelta da molti sviluppatori per la creazione di Dapps e token. Per questo, su Solana sono arrivate diverse meme coin che hanno contribuito alla sua crescita.

Il token SOL è salito dai 300 ai 600 dollari nel corso del 2024, anche per merito dell’interesse dei trader per le sue meme coin.

Nelle ultime 24 ore SOL è cresciuto del 2%, per un valore complessivo di 593 dollari. Le previsioni per il 2024 sono positive, in quanto una nuova fase rialzista potrebbe portare Solana sopra gli 800 dollari.

Sealana

Parlando di meme coin di Solana, la presale del nuovo token Sealana finirà il 25 giugno. Nello specifico, Sealana è una meme coin vecchio stampo, basata sulla community e sui meme pubblicati sui social network.

Attualmente, il token si può comprare a 0,022 dollari in presale utilizzando ETH, USDT o carta di credito. Gli analisti e gli influencer ritengono che possa crescere del 10x al lancio, arrivando rapidamente a 0,05 dollari entro la fine del 2024 e superare gli 0,10 dollari all’inizio del 2025.

Sealana sfrutta l’hype attuale per le meme coin di Solana e la simpatia della sua mascotte, una foca sovrappeso ispirata a un personaggio della celebre serie animata South Park.

