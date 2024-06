Città

SARONNO – Torna con una nuova edizione uno degli eventi sportivi più amati della stagione estiva: “E… state correndo“.

L’iniziativa si articola in 4 diverse tappe serali, distribuite in varie zone del territorio: il progetto costituisce sia un’occasione alternativa di condivisione che un modo per mettersi alla prova su distanze ridotte (tra i 5 e i 6 chilometri), puntando sia alla classifica di tappa che a quella generale. Ogni gara prevederà due prove differenti: una agonistica e, a distanza di 5 minuti, una non competitiva

Il primo dei quattro appuntamenti partirà da Nerviano martedì 18 giugno alle 20.30 (curato dall’Asd Atletica Us Nervianese 1919), dal centro sportivo comunale Luciano Re Cecconi, mentre il secondo sarà ospitato da Senago (curato dalla Virtus Groane) con partenza alle 20.30 da piazza Aldo Moro. La terza prova si svolgerà invece a Saronno (curata da Gap Saronno), con partenza alla medesima ora da via Trento (Cassina Ferrara). L’intera manifestazione sportiva terminerà venerdì 28 giugno a Garbagnate Milanese (a cura dell’Asd Azzurra Garbagnate), al centro sportivo comunale (via Monte Nero, 1).

Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo email: [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti