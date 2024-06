Comasco

ROVELLASCA – Sono state sistemate le recinzioni e la fontanella dell’area cani di via Foscolo, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini; primo incarico del sindaco riconfermato Sergio Zauli e della nuova Giunta civica.

“Nuovo mandato, prima promessa mantenuta – ha dichiarato Zauli tramite i social, ovvero sulla sua pagina Facebook – in corso il rifacimento della recinzione e della fontanella dell’area cani che si trova in via Foscolo”.

Non si ferma qui la nuova amministrazione presieduta da Zauli, che ricordiamo essere stato riconfermato con il 61 per cento alle scorse elezioni comunali, che ha dichiarato l’intento di voler procedere a costruirne un’altra nella frazione di Manera, alle porte del paese.

(foto dal profilo Facebook del sindaco Sergio Zauli)

24062024