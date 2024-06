Cronaca

SARONNO – E’ stata l’intraprendenza della portinaia del palazzo ma anche l’immediata mobilitazione del figlio a far saltare la truffa tentata da almeno due complici nei giorni scorsi ai danni di una coppia di 87enni saronnesi.

A lasciare senza parola del tentativo di truffa la grande cura per i dettagli e le tante informazioni raccolte sulla coppia da parte dei malviventi.

Sono entrati in azione nel primo pomeriggio prima con una telefonata allarmante. Hanno spiegato che la vettura di famiglia, usata dal figlio, era stata coinvolta in un incidente in viale Rimembranze ed era assolutamente necessario che qualcuno si recasse sul posto.

Il padre si è subito mobilitato uscendo di casa il più rapidamente possibile. Quindi, appena l’anziano è uscito, la seconda chiamata da parte di un’altra persona che riportando il nome del figlio si qualificava come un tutore dell’ordine e annunciava l’arrivo di un delegato. Determinante per far fallire il piano l’intervento della portinaia del palazzo che vedendo il padrone di casa uscire di corsa e poi trovandosi uno sconosciuto che chiedeva della moglie l’ha bloccato e ha chiamato il figlio.

Ovviamente non c’era nessun incidente e nessun rischio e il sedicente delegato si è dileguato: “Abbiamo allertato i carabinieri e sporto denuncia – conclude il figlio della coppia – ma ho voluto rendere pubblico l’accaduto e invitare tutti a fare attenzione. Dovevano avere curato con grande attenzione i miei genitori. Conoscevano i nomi di tutti, l’auto e sapevano che per alcuni giorni non era in garage ma lontano da casa. Davvero un’opera certosina che fortunatamente non è stata sufficiente per il colpo”.

