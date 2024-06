Città

SARONNO – Nuova tranche di interventi di manutenzione e prevenzione nel sottopassaggio di via Primo Maggio.

Da stasera, lunedì 24 giugno, dovrebbe partire alcuni interventi per le indagini strutturali del ponte della Vittoria in corso in via Primo Maggio. Il condizionale è d’obbligo visto che per diverse motivazioni le operazioni sul ponte sono state, nel recente passato rinviate e riprogrammate.

Il piano d’intervento al momento prevede dal 24 al 26 giugno lo stop alla circolazione dalle 22 alle 5,30. Via Primo Maggio, in sostanza, è area cantiere ove vige divieto di transito e sosta, in regime di rimozione forzata.

Chi percorre corso Italia in direzione Uboldo avrà l’obbligo di proseguire in Diaz o piazza Cadorna.

Chi percorre via Primo Maggio in direzione della stazione avrà l’obbligo di proseguire in via Legnanino/Lanino.

