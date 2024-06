Città

SARONNO – Niente maxischermo in Villa Gianetti. Stasera, contrariamente a quanto scritto stamattina da ilSaronno, la partita Italia-Croazia non sarà proiettata nel cortile della sede di rappresentanza di Saronno.

Malgrado il grande intesse e la grande partecipazione del primo appuntamento dall’Amministrazione precisano che non ci sarà nessuna proiezione.

“Essendo la proiezione integrata nel programma degli appuntamenti in Villa l’Estate Divina che si tiene dal mercoledì al sabato, le partite che cadono in serate diverse da quelle ricomprese non verranno proiettate.

È una questione di permessi, sicurezza, presidio che ci vengono garantiti dal gestore dell’Estate Divina ma solo nelle serate in cui loro sono attivi”

