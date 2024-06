Cronaca

SARONNO / TURATE – Intervento dei mezzi di soccorso oggi alle 17 nella centralissima piazza De Gasperi di Saronno dove è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo: per una caduta, è stato soccorso un pedone, un uomo di 44 anni, che non ha comunque riportato gravi conseguenze.

Incidente stradale oggi a mezzogiorno in via San Pietro a Turate dove una anziana è stata soccorsa dopo una caduta dalla bicicletta. E’ successo alle 12.10 e sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. La ciclista è stata quindi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Tradate per le cure e gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

(foto archivio: ambulanza in piazza De Gasperi)

